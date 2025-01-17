Rama Omar'ın Duygusal Veda Töreni - Son Dakika
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Rama Omar'ın Duygusal Veda Töreni

Rama Omar\'ın Duygusal Veda Töreni

Suriye'den Türkiye'ye gelen ve Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Rama Omar, memleketi Şam'a döneceği için düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Arkadaşları ve öğretmenleriyle olan güzel anılarını paylaşan Rama, gelecekte iyi bir İngilizce öğretmeni olmayı hedefliyor.

17.01.2025 14:50  Güncelleme: 14:53
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde memleketi Şam'a gidecek olan İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Rama Omar için düzenlenen veda töreninde, duygusal anlar yaşandı.

Suriye'den 2019 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen Rama Omar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti ve eğitimine Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. 8'inci sınıf öğrencisi Rama, yapılan hafızlık yarışmalarında da 3 defa Hatay birinciliği elde etti. Okulların tatile girmesi nedeniyle sınıfında, öğretmeni Can Ünel'den karnesini ve takdir belgesini alan Rama Omar, artık ailesiyle ülkesine döneceğini ve eğitimini orada sürdüreceğini söyledi. Türkiye'den ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Rama, "Gittiğim için hem seviniyorum, hem de üzülüyorum. Burayı da bırakacağım için üzgünüm. Suriye'de şimdi savaş bitti, buna da seviniyorum. Suriye'nin başkenti Şam'da eğitimime devam edeceğim. Gelecekte iyi bir İngilizce Öğretmeni olmak istiyorum. Türkiye, bizi çok iyi karşıladı, her zaman destek verdi. Adeta benim ikinci yurdum oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TAHTAYA MESAJ YAZDI

Rama Omar, sınıftan ayrılmadan önce tahtaya geçerek, "Gideceğim için hem üzülüyorum hem seviniyorum. Okulumu, hocalarımı arkadaşlarımı çok ama çok özleyeceğim. Ama gitmek vazgeçmek anlamına gelmez. Her zaman, her anımda sizleri hatırlayacağım. Çünkü bende çok derin iz bıraktınız. Teşekkür ederim. Rama Omar" yazarak duygularını paylaştı.

Sınıf arkadaşı Azra Şanverdi ise Rama'nın gidişine üzüldüklerini söyleyerek, "4 yıldır aynı sınıftayız. Onun adına sevinçliyim, savaşı kazandılar ve ülkesine dönüyor. Onu çok sevdik. Kendisine iyi bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

Hatice Kübra Yayar ise bir yandan gittiği için sevindiklerini diğer yandan da üzüldüklerini belirterek, Rama'yı çok sevdiklerini, ona çok alıştıklarını anlattı. Karnelerin verilmesinden sonra okul bahçesinde düzenlenen törende, okul müdürü İzettin Akan ile öğretmenlerinden Süleyman Ocakoğlu da Rama'ya Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi. Okul bahçesinde oluşturulan koridordan alkışlarla geçen Rama'ya veda edilirken, öğrenciler duygusal anlar yaşandı. Rama arkadaşlarına el sallayıp veda etti ve Şam'a gitmek üzere okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rama Omar'ın Duygusal Veda Töreni - Son Dakika

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