Ramallah'ta Filistinli genç İsrail askerlerinin plastik mermisiyle başından yaralandı - Son Dakika
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Ramallah'ta Filistinli genç İsrail askerlerinin plastik mermisiyle başından yaralandı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti kırsalında düzenlediği baskında Filistinli bir genç, başından plastik mermiyle yaralandı. Filistin Kızılayı, baskının Hırbasa Beni Haris köyünde yapıldığını ve yaralı gencin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kırsalında düzenlediği baskında bir Filistinli genç plastik mermiyle başından vurularak yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı Hırbasa Beni Haris köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından plastik mermiyle yaralanan Filistinli bir gencin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Filistin'in Sesi Radyosu ile Filistin devlet televizyonunun haberlerine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin doğu bölgesine de baskın düzenledi.

Baskın sırasında bir fırına giren askerler, çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak sahada sorguladı.

İsrail askerleri kentteki bazı gençlere de kötü muamelede bulundu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ise İsrail askerlerinin, Mesafir Yatta bölgesine bağlı Hırbet İkvis köyüne düzenlediği baskında yabancı uyruklu bir kadın aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.

İnsan hakları aktivisti Usame Muhamere, İsrail güçlerinin Mesafir Yatta'daki Hırbet el-Halave bölgesinde bulunan 5 İsrailli aktivisti de "918 numaralı askeri atış alanına girdikleri" gerekçesiyle saatlerce alıkoyduğunu, araçlarına el koyduktan sonra serbest bıraktığını kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Mayıs 2022'de yaklaşık 1200 Filistinlinin yaşadığı Mesafir Yatta bölgesinin askeri eğitim alanı (918 numaralı atış alanı) olarak kullanılmasına ve yerel halkın zorla tahliye edilmesine imkan tanıyan kararı onaylamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlallerinde artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin 600 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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