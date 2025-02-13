Ramallah'ta İsrail Timine Baskın: Bir Gözaltı, Bir Yaralı - Son Dakika
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Ramallah'ta İsrail Timine Baskın: Bir Gözaltı, Bir Yaralı

İsrail'in Mustaribin timi, Ramallah'ta bir Filistinliyi gözaltına alırken, kardeşini yaraladı.

13.02.2025 22:46
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İsrail polis teşkilatına bağlı "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli timin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında bir Filistinliyi gözaltına aldığı, kardeşini ise yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin geleneksel kıyafetleriyle görev yapan Mustaribin (Araplaşmışlar) timi, Filistin plakalı bir araçla Ramallah'ın orta kesimine baskın düzenledi.

İsrail timi, bölgedeki bir dükkanı bastı ve Filistinli Emced Nubani'yi gözaltına aldı.

Baskın ve gözaltı sırasında İsrail timine engel olmaya çalışan Nubani'nin kardeşi de İsrail güçlerince açılan ateşte yaralandı.

İsrail ordusu ve polis teşkilatında genellikle Filistinlilerin geleneksel kıyafetleriyle görev yapan; Arapça konuşan Mustaribin (Araplaşmışlar) timi, uzun yıllardan beri işgal altındaki Batı Şeria topraklarında Filistinlilere düzenlenen gözaltı ve suikastlarda görev alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 912 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramallah'ta İsrail Timine Baskın: Bir Gözaltı, Bir Yaralı - Son Dakika

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