Ramazan Ayında İftar Çadırlarına Yoğun İlgi

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: ONUR BİNGÖL

Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırının önünde orucunu açmak için bekleyen bir üniversite öğrencisi, "Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Geçen sene yemekhanede 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu" dedi.

Ankara'da Ramazan ayının ilk gününe birçok vatandaş, orucunu açmak için iftar çadırlarını tercih etti. Önünde çok uzun kuyruklar oluşan Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"YAPMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR AMA YAPAMIYORUM"

Orucunu açmak için kuyrukta sıra bekleyen bir üniversite öğrencisi, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yurtta kalıyorum. Yemekhanedeki yemeklerden hiç memnun değilim. Bazen dışarıdan yemek zorunda kalıyoruz. Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Aç kaldığım derken ekmek domates alıyorum. Geçen sene 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu. Yüzde 150 zam nasıl bir anda oldu anlamadım.

Kesinlikle zorlanıyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama yapamıyorum. Bir öğün yemek yemek için düşünürken başka ne yapabilirim ki? Tiyatroya gitmek istiyorum ama bugün en ucuz bilet 600 lira. O 600 lira bir haftalık yemek parası. Geçen maça gidecektim. Bilet bin liraydı, gidemedim."

"HER ŞEY ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Kamudan emekli olan bir vatandaş ise şunları dile getirdi:

"Bu sene her şey çığırından çıktı. İftar çadırı emekliye maddi olarak bir katkıdır. Bunu yapanların hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Masraftan kaçındıkları için geldiklerini belirten başka bir vatandaş, "Korkunç bir pahalılık var" dedi.

"HER GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR. DEĞİŞİM İSTİYORUM"

Başka bir üniversite öğrencisi ise "Evdeki ekonomik bütçeyi rahatlatmak için geldim. Burada yemek daha ekonomik geliyor. Ülkemizin ekonomisi her sene daha kötüye gittiği için iftar çadırına gelen vatandaş sayısı her sene daha da artmakta. Bunu gözlemliyoruz. Zor geçinebiliyoruz. Hatta geçinemiyoruz diyebiliriz. Her gün daha kötüye gidiyor. Ülkem adına bir değişim istiyorum" diye konuştu.