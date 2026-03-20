Ramazan Bayramı Namazı Coşkusu

20.03.2026 09:21
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

Adana'da vatandaşlar, erken saatlerde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camilerinden Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gitti.

Vaaz sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

Bayram namazında caminin tamamı dolarken, vatandaşların bir kısmı da avluya konulan hasırlara seccadelerini sererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Bayramlaşma ve namaz programı, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'ne geldi.

Cami imamının vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Sunar Nuri Çomu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, cami çıkışında bayramlaştı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Bayram Namazı, Osmaniye, Güncel, Mersin, Hatay, Adana, Son Dakika

Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
