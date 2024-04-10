Ramazan Bayramı'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Camiler Doldu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Camiler Doldu

Ramazan Bayramı\'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta\'da Camiler Doldu

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

10.04.2024 09:46
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

Namazda, Filistin ve Gazze'de zulüm altında olan Müslümanlar için dua edildi.

Muğla

Muğla'daki merkez ve ilçelerindeki camilerde bayram namazı kılındı. Kent merkezindeki Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistinliler için dua edildi.

Bayram Namazı sonrası vatandaşlar, il protokolüyle bayramlaştı. Bazı camilerde vatandaşa simit ikram edildi.

Burdur

Burdur'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

Tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

Protokol üyeleriyle bayramlaşan cemaate, Valilikçe avluda çorba ikram edildi.

Vali Türker Öksüz, burada düzenlenen programda, bayramların dargınlıkların tamir edildiği günler olduğunu söyledi.

Türk milletinin bayrağı, bayramı, tarihi ve bahtının bir olduğunu belirten Öksüz, "Başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimizin ve bütün ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. Baskı ve zulüm altında olan Gazze'deki ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin de Ramazan Bayramı'nın kurtuluşlarına vesile olmasını ve bayramın onları kuşatmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Isparta

Isparta merkez ve ilçelerindeki camilerde Bayram Namazı kılındı, dua edildi. Vatandaşlar, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Camiler Doldu - Son Dakika

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