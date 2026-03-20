Ramazan Bayramı'nda Camiler Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Bayramı'nda Camiler Dolu

Ramazan Bayramı\'nda Camiler Dolu
20.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar bayram namazında camileri doldurarak dua etti.

Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat, İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından verilen vaazı dinledi.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Daha sonra protokol ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Mardin

Mardin'de vatandaşlar camilerde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Akkoyun ve Kılıç, cemaatle bayramlaştı.

Siirt

Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Ensar başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Vali Kemal Kızılkaya da Ebul Vefa Camisi'nde bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kızılkaya, çocuklarla da sohbet etti.

Batman

Batman'da da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bayram namazı kılındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Canalp ve Nasıroğlu, çocuklara da bayram harçlığı verdi.

Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Vali Canalp, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Nasıroğlu ise bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Camiler Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz 10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:39:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Camiler Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.