Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü\'nde yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
İdari izinle 9 güne çıkan bayram tatilinin 2'nci gününde otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik gözleniyor.
Özellikle İstanbul'dan güneye hareket eden araçlardan dolayı Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Otoyol güzergahlarında görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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