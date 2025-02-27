Ramazan Gıda Fiyatlarında Şok Artış - Son Dakika
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Ramazan Gıda Fiyatlarında Şok Artış

CHP'li Bülbül, ramazan gıda fiyatlarının geçen yıla göre ciddi şekilde arttığını açıkladı.

27.02.2025 17:50
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, geçen yıl ve bu yılın ramazan ayındaki gıda fiyatlarını karşılaştıdı. Bülbül, "23 yılda ramazan pidesine yüzde bin 900 zam yapıldı. Erdoğan'ın vatandaşların yemesi için tavsiye ettiği hurmanın fiyatı geçen yıl ramazan ayında 297 lirayken bugün 380 lira. 240 lira olan manda yoğurdu ise 472 liradan satılıyor. Fiyatlar bu şekildeyken insanlar ramazan sofralarında ne yiyecek, ne içecek" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, son bir yıldaki gıda fiyatlarındaki değişimi karşılaştırarak açıklama yaptı. CHP'li Bülbül şunları söyledi:

"Ramazan ayına girmemize çok kısa bir süre kaldı. Ramazan ayı bereket ayıdır ama AKP iktidarı sofralarda ne bereket ne de huzur bıraktı. Geçen sene ramazan ayından bu seneki ramazan ayına kadar sofralara gelen tüm gıda ve yiyeceklerde ciddi oranda artış yapıldı. Asgari ücret 22 bin 104 lirayken, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lirayken, açlık sınırı 22 bin 131 lira, yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira. Bu durumda alın teriyle para kazanmaya çalışan milyonlarca asgari ücretli, ömrünü çalışarak geçirip emeklilik hakkı kazanan emekli vatandaşlarımız ramazan sofrasını nasıl kuracak.

"Ramazan kolisi 1600 liraya satılıyor"

Kıymetli vatandaşlarımız; bakın size geçen yıl ramazan ayıyla bu seneki ramazan ayındaki ürünlerin fiyatlarını açıklıyorum. Geçen yıl 900 liraya satılan ramazan kolisi bugün bin 600 liraya satılıyor. Ramazan pidesinin kilosu 80 lira oldu. Geçen yıl 250 gram ramazan pidesi 15 lirayken bu sene 20 lira oldu. Son 23 yılda pideye yaklaşık yüzde 3 bin 900 oranında zam yapıldı. Geçen yıl ramazan ayında kilosu 288 lira olan aynı zeytin bugün 400 liradan satılıyor.

"Güllacın fiyatı 150 liradan 350 liraya çıktı"

1 kilogram kuşbaşı et 314 lirayken bugün 550 lira.189 lira olan 1 kilogram beyaz peynir bugün 264 buçuk lira. 67 buçuk lira olan 1 litre ayçiçek yağı bugün 120 lira. 55 lira olan 15'li yumurta bugün 95 lira. 70 lira olan 1 kilogram pirinç bugün 102 lira. 30 lira olan 1 kilogram pilavlık bulgur bugün 50 lira. 150 lira olan 400 gram paket güllaç bugün 350 lira. 5 litrelik su 23 lirayken bugün 37 buçuk lira. 36 lira olan 1 litre meyce suyu bugün 70 liradan satılıyor.

"Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdunun fiyatı 240 liradan 472 liraya yükseldi"

Erdoğan'ın vatandaşların yemesi için tavsiye ettiği hurma ve manda yoğurduna bakalım şimdi. Geçen yıl ramazan ayında 297 lira olan hurma bugün 380 lira. 240 lira olan manda yoğurdu ise 472 liradan satılıyor. Fiyatlar bu şekildeyken insanlar ramazan sofralarında ne yiyecek, ne içecek?

"Emekli, asgari ücretli Ankara'nın ayazında ucuz yumurta kuyruğunda"

Adalet, eşitlik, sosyal yardımlaşmanın sembolü olan ramazan ayında yurttaşlarımızı açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiniz. Emekli, asgari ücretli vatandaş; Ankara'nın ayazında ucuz yumurta kuyruğunda, diğer yandan Erzurum'da eksi 14 derece havada, İstanbul'da sabahın saat 5'inde ucuz et kuyruğunda. Vatandaşı bu duruma düşürenlere Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Gıda Fiyatlarında Şok Artış - Son Dakika

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