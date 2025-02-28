Ramazan İlk Teravih Namazları Kılındı

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Sivas ve Kırşehir'de, ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Sivas'taki tarihi Ulu Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de de Hoca Ahmet Yesevi, Ahi Evran Camileri ve Cacabey Medresesi başta olmak üzere kentte camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.

Teravih namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.