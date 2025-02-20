Ramazan Pidesi Fiyatları Belli oldu - Son Dakika
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Ramazan Pidesi Fiyatları Belli oldu

Ramazan Pidesi Fiyatları Belli oldu

Ramazan pidesi kilogramı 2025'te 81 lira, artış yüzde 35'i aşmayacak.

20.02.2025 14:18
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesinin azami satış fiyatının 2025'te 81 liranın üzerine çıkmayacağını ve hiçbir ilde ortalama fiyat artışının yüzde 35'ten fazla olmayacağını bildirdi.

Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi azami satış fiyatı, bu yıl 81 liranın üzerinde olmayacak." diyen Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunulacağını belirtti.

Balcı, "Ortalama yüzde 33 ila 35 fiyat artışı olacak. Bazı illerde yüzde 28 veya 30 olarak gerçekleşebilecek ancak hiçbir ilde artış yüzde 35'ten daha fazla olmayacak." dedi.

Ramazan pidesinde kullanılan unun fiyatının yüzde 40 arttığına değinen Balcı, işçilik ücretlerinde yüzde 45 ve işletme giderlerinde yüzde 40 artışın söz konusu olduğunu anlattı.

Balcı, mevcut artışın altında fiyat artışıyla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "2024 enflasyon oranının yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı, enflasyon altında oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi 1 aylık sürede pide fiyatlarının en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerekse esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul şekilde, her vatandaşımızın ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin sübvanse yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusunu Balcı, şu şekilde yanıtladı:

"Geçen yıllarda sübvanse oldu ama belirli sürede hazine destek verdi. Kovid-19 döneminde halkımızın daha uygun fiyata ekmek alabilmesi için yapılması gerektiği zaman söz konusu oldu ama bundan ziyade girdilerimizdeki artış yani gereksiz artışların önüne geçmek için çalışmalar yapılıyor. En son yapılan onu gösterdi ve bundan da fayda sağladığımızı düşünebiliriz. Yani un fiyatları 630 bandından birden 800'e çıktığında bu duracak gibi değildi ama ilgili kurumlar ve bakanlıklarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şu anda durulma söz konusu. Un fiyatları 800 küsur bandında seyretmekte."

Kaynak: AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Pidesi Fiyatları Belli oldu - Son Dakika

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