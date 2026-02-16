Ramazanda Sağlıklı Beslenme Eğitimi - Son Dakika
Ramazanda Sağlıklı Beslenme Eğitimi

16.02.2026 17:14
AA, çalışanlarına ramazan dönemi sağlıklı beslenme programı düzenledi. Diyetisyen ipuçları verdi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda çalışanlara yönelik ramazanda sağlıklı beslenmeye ilişkin program düzenlendi.

Diyetisyen Dilara Göze, AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen "Ramazanda Sağlıklı Beslenme Programı" eğitiminde çalışanlarla bir araya geldi.

Ramazanın sadece beslenme alışkanlıklarının değil hayat düzeninin değiştiği bir süreç olduğunu ve oruç sürecinde metabolizmada bazı değişiklikler yaşandığını ifade eden Göze, "İftar sonrası kan şekeri yükselir, insülin salgısı artar, yağ yakımı azalır. Sahurdan sonra gece saatlerinde sindirim yavaşlar. Gün içerisinde açlık için enerji depolanır." dedi.

Göze, orucun sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu, uzun süre açlıkta hücrelerin kendini yenilediğini dile getirdi.

Orucun bağırsak sağlığını desteklediğini, insülin duyarlılığını artırıp, enfeksiyonu düşürdüğünü aktaran Göze, orucun kolestrol seviyesini düşürdüğünü, beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterdiğini anlattı.

Ramazanda enerji kaybetmeden çalışmak için sahurdan iftara akıllı beslenme stratejileri uygulanması gerektiğine dikkati çeken Göze, şöyle devam etti:

"İftarda ilk olarak hurmayla oruç açılabilir. Bu, kan şekerinin hızla artmasını engeller. Tuz isteği olursa zeytinle da oruç açılabilir. 1-2 bardak su içilmeli. Su vücut fonksiyonlarını destekler, hücrelere besin ve oksijen alımını kolaylaştırır. Hurma ve zeytinle sindirim uyanır ve şeker dengelenir. Ana yemekten önce çorba içilmeli. Kızartma yemeklerinden uzak durulması sağlık için önemli. İftarda salata tüketilmeli. Farklı salata çeşitleri de denebilir. Salata lifi arttırır tokluk hissi verir. Salatada zeytinyağı kullanılabilir, bol limon sıkılabilir. Nar ekşisinden uzak durulması gerekir."

Göze, hurmanın sindirim sistemini yormadığını, şekeri yavaş yavaş yükselttiğini aktararak, ani açlık hissini azaltan hurmanın potasyum, magnezyum ve demir içerdiğini anlattı.

"Protein içeren tatlıların tercih edilmesi önemli"

Tatlı saatinin doğru seçilmesinin önemli olduğunun altını çizen Göze, "Tatlı ara öğün olarak kullanılmalı. Güllaç, sütlaç, meyveli yoğurt ve bitter çikolata küçük porsiyon şeklinde tüketilebilir. Şerbetli tatlılardan uzak durulması önemli. Protein içeren tatlıların tercih edilmesi önemlidir." diye konuştu.

Diyetisyen Göze, sahurun atlanmaması ve kahvaltı gibi planlanması gerektiğine işaret ederek, "Çay ve kahve tüketimini sahurda önermiyorum. Bu, gün içerisinde sıvı ihtiyacını arttırır." bilgisini verdi.

Göze, ramazanda oluşabilecek ağız kokusu için taze nane limonun sıkılarak tüketilebileceğini de sözlerine ekledi.

Eğitim, çalışanların yönelttiği sorulara verilen cevapların ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Güncel

