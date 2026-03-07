Rasim Öztekin'in Vefatının Üzerinden 5 Yıl Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rasim Öztekin'in Vefatının Üzerinden 5 Yıl Geçti

07.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin, 2021'de hayatını kaybetti. Türk sahnesine damga vurdu.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Televizyon ve tiyatroda oynadığı unutulmaz karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.

Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının tam ismi Rasim Mükerrem Öztekin'dir.

Galatasaray Lisesinde eğitim gören başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalar yaparak sahneye adım attı.

Ortaoyuncular Topluluğu ile tiyatroya başladı

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu ile 1980'de profesyonel tiyatro oyuncusu olan sanatçı, 1980-1992'de Ortaoyuncular Tiyatrosunun "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" ve "İstanbul'u Satıyorum" adlı eserleriyle tüm oyunlarında rol aldı.

Rasim Öztekin, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy ve Zeliha Berksoy ile aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, 1992-1995'te Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Demet Akbağ ile "Mega Show", Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nda izleyicilerin karşısına geçti.

Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali 1994'te sahneye koyan Öztekin, eserde oyuncu olarak da yer aldı.

Birçok sinema filminde rol aldı

Öztekin, "Görevimiz Komedi", "Komedi Türk", "Bak Hele Bak", "Eğrisiyle Doğrusuyla", "Biraz Düş, Biraz Gülüş", "Eşref Saati" ve "Bizden Size" adlı programlarda sunuculuk yaptı.

"Bir Günlük Aşk" filmiyle 1986'da sinemaya adım atan sanatçı, kariyerinde "Kurt Kanunu", "Şans Kapıyı Kırınca", "GORA", "Düğün Dernek", "Mandıra Filozofu" ve "Çalgı Çengi İkimiz"in de aralarında bulunduğu birçok filmde rol aldı."

Usta sanatçı, "Köşe Dönücü" adlı televizyon dizisinin ardından "Klavye Delikanlıları", "Geniş Aile" ve "Seksenler" adlı dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bir yandan çizgi film ve reklam seslendirmeleri de yapan sanatçı, Gani Müjde'nin yazdığı, Mehmet Ergen'in sahnelediği "Yıldızların Altında" adlı müzikalde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin ile başrolü paylaştı.

TRT'de program metin yazarlığı, Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Öztekin, kendi internet sayfasında da çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

Ayrıca, sanatçının köşe yazılarından derlenen "Atış Serbest" adlı kitabı yayımlandı.

Rasim Öztekin, 2009'da rol aldığı "Boş Gezen ve Kalfası" adlı oyun sırasında kalp krizi geçirdi, tedavi sırasında sanatçıya kalp pili takıldı.

Çok sayıda ödüle layık görüldü

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etti.

Öztekin'in Zeynep Aslıhan İsbay ile evliliğinden, 1987'de kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin dünyaya geldi. Sanatçı, ikinci evliliğini 2005'te gazeteci Esra Kazancıbaşı ile yaptı.

Tiyatro alanında 1988'de Altan Erbulak Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu", 1995'te İsmail Dümbüllü Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyuncusu", 2003'te "Afife Tiyatro Ödülleri"nde komedi ve müzikal dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçilen sanatçı, sivil toplum kuruluşları, medya ve üniversiteler tarafından da pek çok kez "Yılın Sanatçısı" ödülüne değer görüldü.

Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Usta sanatçının yer aldığı yapımlar

Tiyatro: "İstanbul'u Satıyorum", "Don Juan ile Madonna", "Soyut Padişah", "Yorgun Matador", "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu", "Güle Güle Godot", "Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri", "Haldun Taner Kabare", "Çok Tuhaf Soruşturma", "Parasız Yaşamak Pahalı", "Fişne Pahçesu", "Kökü Bitti Zıkkım Zulada", "Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu", "Uzun Donlu Kişot", "Kiralık Oyun".

Sinema: "Çalgı Çengi İkimiz", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2", "Mandıra Filozofu", "Vay Arkadaş", "Gelecekten Bir Gün", "Kanal-İ-Zasyon", "Kabadayı", "Kapılara Dikkat", "Şans Kapıyı Kırınca", "Pardon" ve "G.O.R.A".

Dizi: "Klavye Delikanlıları", "Kardeş Payı", "Seksenler", "Geniş Aile", "Komedi Türk", "Eyvah Halam", "Suç Dosyası", "Güzel Günler", "Pertev Bey'in Üç Kızı", "Hırsız Polis", "Dolunay", "Ev Hali", "Yeni Hayat", "Paşa Baba Konağı", "Başka İstanbul Yok", "Boş Gezen ve Kalfası", "Fal Bilim Merkezi", "Köşe Dönücü".

Kaynak: AA

Rasim Öztekin, Televizyon, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Öztekin'in Vefatının Üzerinden 5 Yıl Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran, Irak’taki Ayrılıkçı Grupları Vurdu
İran, Irak'taki Ayrılıkçı Grupları Vurdu
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:51:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Rasim Öztekin'in Vefatının Üzerinden 5 Yıl Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.