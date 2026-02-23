Refah Kapısı'nda Filistinlilere Zor Anlar

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne dönen ve ramazan ayı dolayısıyla oruçlu olan Filistinliler, İsrail işgali altındaki kapıda uzun sorgulamalar nedeniyle saatlerce bekletiliyor.

Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı 2 Şubat'ta açılsa da geçişler bir hayli kısıtlı tutuluyor. Refah Sınır Kapısı'ndan dün akşam 50 Filistinli Gazze Şeridi'ne döndü.

Tüm zorluklara rağmen Gazze'ye dönen Filistinliler, İsrail'in sınır kapısında kendilerine yönelik uygulamalarını AA muhabirine anlattı.

Filistinli Ebu Said el-Hubeyl, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail işgali altındaki Filistin tarafına geçişleri sırasında daha önce benzerine rastlamadıkları zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.

Uygulamaların temel amacının "zaman kazanmak ve Gazze Şeridi'ne varışlarını geciktirmek" olduğunu ifade eden Hubeyl, "İsrail ordusu bazı Filistinlileri sorgu için çağırdı ve bu süre zarfında bizi yaklaşık 5 saat boyunca otobüste tuttu." dedi.

Hubeyl, askerlerin her seferinde yalnızca bir kişiyi sorguya aldığını ve bunun yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü paylaştı.

İsrail'in soykırım saldırılarının başlamasından hemen önce Gazze'den çıktığını aktaran Hubeyl, saldırılar sürerken geri dönmek istediğini ancak sınır kapısının kapalı olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Hubeyl, "Savaş boyunca çocuklarımızdan uzakta, her gün milyon kez ölüyorduk. Sınır kapısının sınırlı şekilde açıldığının duyurulmasından bu yana 5 kez Gazze'ye dönmeye çalıştım ancak her seferinde Mısır tarafına geri gönderildim." dedi.

Son zamanlarda artık umudumu kestiğini söyleyen Hubey, tüm zodrluklara rağmen, ailesiyle buluştuğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Çocuklarından birine sarılan Hubeyl, "Gazze Şeridi'nin yaşadığı yıkım ve saldırıların dehşeti nedeniyle ailemi hayatta bulamamaktan çok endişe ediyordum." diye konuştu.

-"(İsrail ordusunun) tavrı kışkırtıcıydı"

Gazze Şeridi'ne dönen Ummu Abdülaziz Sersak da Mısır'dan Han Yunus kentine ulaşana kadar yaklaşık 20 saat yolculuk yaptığını; geri dönenleri taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) otobüsünün Nasır Hastanesinde durduğunu söyledi.

Daha önce de Gazze Şeridi'ne dönmeye çalıştığını ancak ilk seferinde geri gönderildiğini belirten Sersak, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki İsrail uygulamalarına ilişkin "(İsrail ordusunun) tavrı kışkırtıcıydı ve biz oruçluyduk. Bizi küçük ve oruçlu çocuklarla birlikte saatlerce otobüsün içinde tuttular. Özellikle tanklar ve askeri bariyerlerle çevrili olduğumuz için ortam gergindi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye dönenlere karşı "fiziksel ve psikolojik zarar ile sert sorgu türlerini içeren sistematik ihlaller" gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İsrail'in, sınır kapısının Filistin tarafındaki işletim mekanizmalarını "açık bir şekilde ihlal ettiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in ayrıca her iki yönde geçiş yapılması için belirlenen sayılara uymadığı aktarılarak, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Filistin verilerine göre, yaklaşık 80 bin Filistinli, Gazze'ye dönmek için isimlerini kaydettirdi. Bu durum, İsrail'in yol açtığı yıkıma rağmen Filistinlilerin zorla yerinden edilmeyi reddetme ve geri dönme konusundaki ısrarını açıkça ortaya koyuyor.

İsrail soykırımının yol açtığı sağlık sistemindeki sıkıntılar nedeniyle, Gazze Şeridi'ndeki 22 bin yaralı ve hasta, tedavi için Gazze Şeridi'nden çıkmayı bekliyor.