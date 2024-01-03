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Mısır sınırındaki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısı 1 milyona ulaştı - Son Dakika
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Mısır sınırındaki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısı 1 milyona ulaştı

Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentine gelen yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının bir milyona ulaştığı belirtildi. Refah kentinde bulunanların sayısı 1 milyon 300 binden az olmadığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı merkezlerde barınanların sayısı ise 713 bine kadar çıktı. Yerinden edilmiş olanların UNRWA merkezlerinin dışında da yoğun bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Mısır sınırındaki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısı 1 milyona ulaştı
03.01.2024 - 21:31,
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Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentine gelen yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının bir milyona ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde, Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kenti Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refah kentinde şu an bulunanların sayısının 1 milyon 300 binden az olmadığını söyledi.

Kente Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinden göç etmiş olanların sayısının bir milyona ulaştığını ifade eden Sufi, bunlardan 713 bin kadarının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı merkezlerde barındığını kaydetti.

Sufi, yerinden edilmiş olanların UNRWA merkezlerinin dışında da oldukça yoğun olduğuna dikkati çekti.

Refah Belediye Başkanı Sufi, 268 bin kadar kişinin ise sokaklarda ve meydanlarda bulunduğunun altını çizdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, karadan ve denizden saldırıları aralıksız devam ederken, karadan işgal girişimleriyle halkın büyük çoğunluğu kentin güneyindeki Refah kentine doğru gitmek üzere evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti. Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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