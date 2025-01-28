Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor - Son Dakika
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Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor

Mısır, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın Avrupa gözlemcilerle açılacağını duyurdu.

28.01.2025 12:19
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Avrupalı gözlemcilerin katılımıyla yakın zamanda açılacağını belirtti.

Abdulati, Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" kanalına verdiği röportajda, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye şu ana kadar "iyi bir oranda" insani ve tıbbi yardım sağlandığını söyleyen Abdulati, mutabık kalınan günde 600 tır insani yardım miktarının aşıldığını kaydetti.

Mısır'ın mümkün olan her türlü kolaylığı sağladığını, yardımların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini belirten Abdulati, "Filistin tarafında hazırlıklar tamamlandığında yakında Refah Sınır Kapısı da faaliyete geçecek." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının hazır olduğunu ancak İsrail'in kapının Filistin tarafında bulunan pek çok tesisi yok ettiğini söyleyen Abdulati, sınır kapısının Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin katılımıyla faaliyete geçeceğini ifade etti.

Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağı aktarmıştı.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Philadelphi Koridoru'nun işgalinin ardından Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı da kapanmış, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla Gazze'ye giren yardımlarda ciddi düşüş yaşanmıştı.

Ayrıca yurt dışında tedavi edilmesi gereken ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması da engellenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor - Son Dakika

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