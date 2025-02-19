İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'nin Refah kentinde ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları sonucu 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze hükümeti, İsrail tanklarının Mısır-Filistin sınırından geçtiğini belirtirken; ihlallerin son bulması için arabulucu ülkelere çağrıda bulundu.

19.02.2025 19:18  Güncelleme: 22:47
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze hükümetine bağlı Refah kentindeki Merkezi Acil Durum Komitesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına yönelik çok sayıda ihlalde bulunduğu belirtildi.

"İSRAİL TANKLARI SINIRI GEÇTİ"

İsrail ordusunun ihlallerinde 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve alıkonulanların olduğu belirtilen açıklamada, İsrail tanklarının Mısır-Filistin sınırını geçtiği, Refah'ın orta ve batı bölgelerinde hareketlilik gösterdiği kaydedildi.

Arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, "İsrail'in dizginlenmesi, ateşkes anlaşması hükümlerine uyması ve ihlallerine son vermesi için sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı. Büyük yıkımın meydana geldiği Gazze'de enkaz kaldırma ve enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılması için ağır iş makinalarının getirilmesi ihtiyacı yinelendi.

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadıkları yerlere dönüşünü kolaylaştırmak için yolların ve meydanların açılması ve bunun için de ağır iş makinalarının gerektiği aktarıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN 92 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 92 Filistinli hayatını kaybetti, 822'si yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ateşkese rağmen Gazze\'ye saldırdı: 20\'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Eren Türkmen:
    Bizene abi çokda umrumuzda 111 136 Yanıtla
    Mustafa tufan:
    bi gün o tankın borusuna oturunca anlarsın bizene demeyi 36 15
    Sinan KOÇ:
    Sen insanmisin 24 16
    M M:
    Eren erememiş 19 13
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) , şehit olan din gardaşlarımızın derecesini Ali eylesin ; şefaatlerine nail eylesin ; bizlere de şehitliği nasip etsin , MUVAHHİD ve MÜCAHİT ABİLER 81 22 Yanıtla
  • meltem63:
    Yeter artık! Dünya film seyreder gibi izliyor malesef..İşte dünyanın geldiği şimdiki hali! Herkes mi bu kadar vicdansızlaştı artık.. Çok üzgünüm.. Ve yine malesefki dua etmekten başka birşey elimden gelemediği için de ayrıca üzgünüm..Allah, bu katliamı yapanları aynı şekilde yok etsin inşallah!! 51 24 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    Oruspcocuklari ???? 62 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yazık bu insanlara bir kedi kadar kıymeti yok, kedi ölse haber olur ama haberleri çıkmıyor. Banane diyen, İTrail e destek verenleride vicdanları ile başbaşa bırakıyorum, biraz empati yaparlar belki. 52 15 Yanıtla
  • barış özcan:
    Köpekler zaten hiç durmadı ki,sosyal ve yazılı medya onların olduğu için haber bile yapılmıyor. Hatta sistematik şekilde binaları bomba ile yıkıyor ve iş makinaları ile temizlik yapılıyor. Maalesef er yada geç orayı Dubai gibi yapacaklar. 31 17 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kâfire ne zaman güvenilirki... 21 8 Yanıtla
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