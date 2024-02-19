Refah'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Refah'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor

Refah\'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor

İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır, göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.

19.02.2024 22:57  Güncelleme: 22:58
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- Refah'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Refah'taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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