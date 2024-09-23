Rektörden Trafik Kazası Geçiren Öğrenciye Ziyaret - Son Dakika
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Rektörden Trafik Kazası Geçiren Öğrenciye Ziyaret

Rektörden Trafik Kazası Geçiren Öğrenciye Ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü, trafik kazasında ailesini kaybeden öğrenciyi hastanede ziyaret etti.

23.09.2024 13:16
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'a üniversite kaydı yaptırmak için gelen ve trafik kazasında annesi ile babasını kaybeden öğrenciyi hastanede ziyaret etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Dilay Anataca ve hastanede bekleyen aile yakınlarıyla görüştü.

Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine kayıt yaptırmak üzere ailesiyle çıktığı yolculukta trafik kazası geçiren öğrencileri Dilay Anataca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Gereken her türlü desteği sağlayacağımız kıymetli yavrumuzun tüm ihtiyaçlarını giderecek ve sağlıklı bir şekilde taburcu olması için imkanlarımızı seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan dün Erzurum'a gelen ailenin bulunduğu otomobil, Erzurum- Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde sulama kanalına düşmüş, kazada kadın ve kocası ölmüş, kızları Dilay Anataca ise yüzerek kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rektörden Trafik Kazası Geçiren Öğrenciye Ziyaret - Son Dakika

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