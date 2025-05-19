Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor

Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor

Düzce'de aileleri tarafından keşfedilen resim yeteneklerini, il genelinde kitap, spor, sanat ve müzik alanlarında öğrenciler için hayata geçirilen projeyle geliştiren 15 yaşındaki Cansu Ekin ve 8 yaşındaki Halil Eymen Özlü, ilk kişisel sergilerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

19.05.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de aileleri tarafından keşfedilen resim yeteneklerini, il genelinde kitap, spor, sanat ve müzik alanlarında öğrenciler için hayata geçirilen projeyle geliştiren 15 yaşındaki Cansu Ekin ve 8 yaşındaki Halil Eymen Özlü, ilk kişisel sergilerini sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Kentte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimince hayata geçirilen, ismini kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinden alan "Kissamu" projesi, yetenekli öğrencileri keşfederek bu yönde gelişimlerine katkı sunuyor.

Ailesinin 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfettiği Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Halil Eymen Özlü ile yaklaşık 5 yıl önce renklerin büyülü dünyasına kapılan Teknokent Koleji 10. sınıf öğrencisi Cansu Ekin de proje sayesinde sanat becerilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

Cansu, bu kapsamda evinde ve okulunda, Halil Eymen ise Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde aldıkları resim eğitimiyle yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede toplamda 66 eser ortaya çıkardı.

Kurukalem, karakalem, yağlı boya ve akrilik tekniğiyle doğa ve spor temalı resimler, insan ve hayvan portreleri çizen iki öğrenci, küçük yaşlarına rağmen ilk kişisel sergilerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Düzce Valiliği Turizm Danışma Ofisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, AA muhabirine, "Kissamu" projesiyle şimdiye kadar yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıklarını anlattı.

Yeni maarif modeline uygun projeyle hiç eğitim almadan, güzel resimler yapan, enstrümanlar çalan çocukları keşfettiklerini aktaran Aslan, "Eymen ve Cansu da bunlardan ikisi. Eymen zaten ailesi tarafından da yeteneklerinin desteklenmesi açısından şanslı bir çocuk. Ben onu kendi başına resim yaparken fark ettim. 8 yaşında olmasına rağmen eğitim almadan yaptığı inanılmaz resimler çok dikkatimi çekti. Cansu'nun hiçbir desteği yoktu. Yeteneğini gören üniversitedeki hocalarımız, akademisyenlerimiz de ona alanıyla ilgili eğitim vermek istediler. Bu da bizi çok memnun etti." diye konuştu.

Aslan, ilk kişisel sergilerini resim sanatına ilgisi bulunanların beğenisine sunmalarının Eymen ve Cansu'nun hayatlarında çok farklı bir yol açacağını düşündüklerini dile getirerek, projenin çocuklara ilham kaynağı olacağını ve onların yeteneklerini keşfedip doğru adımlarla ilerlemelerini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Halil Eymen basketbolcu, Cansu iç mimar olmak istiyor

Halil Eymen Özlü de spor temalı resimler ile insan ve hayvan portrelerini tuvaline yansıttığını belirterek, "Basketbolcuları çizmeyi çok seviyorum. Çizerken de yüz hatlarına dikkat ediyorum, o şekilde çiziyorum. Genellikle kuru boya, kara kalem, akrilik ve yağlı boya kullanıyorum. Sporla ilgileniyorum, basketbolcu olmak istiyorum ama resim sanatına da devam edeceğim." dedi.

İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Cansu Ekin de projenin sergi hazırlama sürecinde öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle çok çalıştığını söyledi.

Bu süreçte kendini daha çok geliştirdiğinden bahseden Cansu, "Eserlerimi insanlara sunma fırsatını Kissamu projesi sayesinde yakaladım. Daha çok doğa ve manzara fotoğrafları çiziyorum. Van Gogh, Leonardo da Vinci gibi ressamların eserlerini yeniden yorumluyorum. Doktorluk ve tıp alanında ilerlemeyi hedefliyordum ama resme yeteneğimi ve hakimiyetimi fark ettikten sonra grafik tasarım alanında ilerlemeye karar verdim. Okulumuz da bu alanda önümü açtığı için, şimdi iç mimar olmak istiyorum. Tablolarımı da o alanda kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Sanat, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:01:45. #7.13#
SON DAKİKA: Renkleri ahenkle tuvale yansıtan küçük ressamlar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.