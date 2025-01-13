Resnick Ailesi, Su Krizi ve Yangınlar ile Gündemde

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ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardaki "su yetersizliği" tartışmalarının ardından, İsrail'e desteği nedeniyle tepki çeken Amerikalı Resnick ailesi, tarım için bölgedeki su kaynaklarının büyük bölümünü kullandıklarına ilişkin sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Stewart ve Lynda Resnick'e ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olarak biliniyor.

Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapan Resnick ailesi, şirketleri aracılığıyla California'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olarak dikkati çekiyor.

California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirket bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriliyor.

Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.

Ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor.

Bu kapsamda, önceden eyalet yönetimine ait olan Kern Water Bank'in birkaç özel şirkete geçtiği ve bunların arasında Resnick ailesinin şirketinin de yer aldığı öne sürülüyor.

Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

Resnick ailesi, İsrail'e desteğiyle de biliniyor

Sosyal medya kullanıcıları, su yetersizliğinden Resnick ailesini sorumlu tutarak, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor." şeklinde aileyi eleştirdi.

Kullanıcılar, Los Angeles'taki itfaiyecilerin sokaklarda yer alan yangın musluklarından bir damla su dahi alamadığını işaret ederek, Resnick ailesini "tarım imparatorlukları için şehirlerin tamamından daha fazla su kullanmakla" suçladı.

Daha önce de İsrail'e desteğiyle gündeme gelen Resnick ailesinin, yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağladığı biliniyor.

Aile, vakıfları aracılığıyla, 2022'de İsrail'deki bir üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti.