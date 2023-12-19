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Ressam Haydar Özay'ın Aşık Veysel sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika
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Ressam Haydar Özay'ın Aşık Veysel sergisi Maltepe'de açıldı

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Ressam Haydar Özay'ın Aşık Veysel'e ithafen yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Haydar Özay\'ın Aşık Veysel sergisi Maltepe\'de açıldı
19.12.2023 - 14:37,
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Ressam Haydar Özay'ın "Aşık Veysel Maltepe'de" başlıklı sergisi, Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre sergide, Özay'ın Aşık Veysel'in yaşamından ve türkülerinden etkilenerek yaptığı resimler yer alıyor.

Halk ozanı Aşık Veysel, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından vefatının 50. yıl dönümü nedeniyle ilan edilen Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında anılıyor.

Sergi, 29 Aralık'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA
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