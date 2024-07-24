Ressam ve kızı, 150 yıllık köprüyü temizledi - Son Dakika
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Ressam ve kızı, 150 yıllık köprüyü temizledi

Ressam ve kızı, 150 yıllık köprüyü temizledi

Rize'nin Hemşin ilçesinde ressam Serdar Abay ve kızı Behice Betül Abay, tatile geldikleri köylerinde 150 yıl önce inşa edilen ve yıllar içinde otlarla kaplanan taş kemer köprüyü temizledi. Baba ve kızın temizlik anları sosyal medyada ilgi çekti.

24.07.2024 13:00
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RİZE'nin Hemşin ilçesinde ressam Serdar Abay ve ortaokul öğrencisi kızı Behice Betül Abay, tatile geldikleri köylerinde ırmak üzerinde yaklaşık 150 yıl önce inşa edilip, yıllar içinde otlar, çimler ve sarmaşıklarla kaplanan taş kemer köprüde temizlik yaptı. Baba ve kızın, tarihi köprüyü otlardan arındırdığı anları kayda aldıkları temizlik görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Hemşin'e bağlı Akyamaç köyüne ailesiyle tatile gelen 4 çocuk babası ressam Serdar Abay, yıllar içinde ot, sarmaşık ve yosunla kaplanıp, ormanın içinde atıl kalan yaklaşık 150 yıllık taş kemer köprüyü temizlemeye karar verdi. Gözle görünmeyecek halde olan köprü temizliği için kolları sıvayan Abay'a, ortaokul öğrencisi kızı Behice Betül Abay da yardım etti. Ellerine aldıkları fırça, kürek ve kazmayla temizlik yapan baba kız, köprüyü ot ve sarmaşıklardan arındırırken, temizlik anlarını da cep telefonu kamerasıyla hızlandırılmış olarak kaydetti. Serdar Abay'ın 'Dokundukça güzelleşiyor' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüntü özellikle doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

'GELİP GEÇERKEN İÇİMİZ ACIYORDU'

İnsanların böyle duyarlılıklara hasret kaldığını söyleyen Serdar Abay, "150 yıl önce çok güzel yapmışlar. Zaman içinde araba yolu yapılınca köprünün devamında kalan patika yolla üstünü orman sarmış. Biz buradan gelip geçerken içimiz acıyordu. Bu sene fırsat bulduk. Elimizden bu geldi. Atıl kaldıktan sonra üzerini saran sarmaşıklar taş aralarına girerek taşları oynatmış. Biz o köklerden kurtarmaya çalıştık. Her ne kadar o sarmaşıklar güzel bir görüntü veriyor gibi olsa da masum dursa da aslında köprüye zarar veren şeylerdi. Burada video kaydına başladık, temizliğe başladık. Hızlı bir video oldu, sonra bunu paylaştık. Çok güzel tepkiler, çok güzel yorumlar aldık. Gerçekten insanların bu tip duyarlılığa hasret kaldığını düşünüyorum. Biz çok büyük bir iş yapmadık. Eminim o insanların birçoğu burada bizim yerimizde olsa aynı şeyi yapardı. Biz çok ekstrem bir şey yapmadık ama galiba örneği fazla olmadığı için çok dikkat çekti" dedi.

'KÖPRÜ OLDUĞU ÇOK ZOR ANLAŞILIYORDU'

Temizlik sonrası köprünün daha çok ilgi gördüğünü belirten Behice Betül Abay da "Biz buradan geçerken köprüyü böyle göremiyor gibiydik. Köprü olduğu çok zor anlaşılıyordu. Misafirler 'Burada köprü mü vardı? Biz hiç görmedik' falan diyordu. Biz de bu nedenle köprüyü biraz temizlemiş olduk. Daha çok yosunları ve araya giren otları temizledim. Araya sıkışan otları temizlerden dikkat ettim. Ben temizlik yapmayı da çok severim. Bir de böyle tarihi eser olunca daha çok hoşuna gidiyor. Arabayla arada bir geçerken hiç görmediğimiz bir şekilde köprüyü görüyoruz. Düzenli olarak da bence temizlik yapılması gerekebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ressam ve kızı, 150 yıllık köprüyü temizledi - Son Dakika

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