Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı

Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı
20.05.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki tarihi Terziciler Çarşısı, restorasyonun ardından açılış töreniyle hizmete girdi.

EDİRNE'de 65 metre uzunluğundaki en dar sokağı üzerinde kurulu toplam 52 dükkanın bulunduğu, restorasyonu tamamlanan tarihi Terziciler Çarşısı, törenle açıldı.

Terziler Sokak'ta bulunan ve bilinen adıyla tarihi Terziciler Çarşısı'nda, geçen ağustos ayında Edirne Valiliği tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Kent merkezindeki en eski çarşılardan biri olma özelliği taşıyan ve toplam 30 tescilli yapının bulunduğu sokakta, çevredeki 22 yapı daha çalışmaya dahil edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle başlatılan restorasyon 9 ayın ardından tamamlanarak çarşının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çarşı esnafı katıldı.

'EDİRNE DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK'

Vali Sezer, esnafın talebi üzerine restorasyonu başlattıklarını belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce buradaki esnaflarımızın bir talebi olmuştu. Gerçekten de böyle baktığımız zaman hepimizde tebessüm uyandıran, kendisi gibi dar çarşı işte ayakkabıcılar çarşısı, Terziciler Çarşısı dediğimiz, esnafı güler yüzlü, kendi mütevazı bir çarşı. Buranın yeniden ihya edilmesi için bir çalışma başlattık, projeleri tamamlandı. Yapımı hızlı bir şekilde bitti ve bugün esnafımızın da yüzünün güldüğünü görmeyi hep beraber paylaşmak üzere geldik buraya. İnşallah bu bir başlangıç ve devam edecek. Tüm şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların ihya olduğunu hep beraber görme imkanımız olacak. Edirne; sarayıyla, Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle, Karaağacı'yla inşallah sadece Türkiye için değil, dünya için bir cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

'EDİRNE, YEPYENİ SAYFALAR ARALAYACAK'

Belediye Başkanı Filiz Gencan ise tarihi çarşının ihya edilmesinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti. Gencan, "Şehrimizde özellikle son yıllarda çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Edirne Belediyesi olarak biz de her anlamda katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Edirne sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir il ve her geçen gün kıymeti anlaşılan, daha çok turistle buluşan, daha çok misafire ev sahipliği yapan önemli bir şehrimiz. O yüzden ben bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki günlerde sarayın ihya çalışması, diğer tarihi yapılarımızın ihya çalışmasıyla da Edirne, yepyeni sayfalar aralayacak. Yine biz de Edirne Belediyesi olarak, tarihi yarımadada bulunan birçok yerde hızlıca çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde hem hemşehrilerimiz güvenle ve huzurla yaşasınlar. ve dediğim gibi en önemli dinamiklerimiz olan turizm de şehrimizde her geçen gün artarak, büyüyerek devam etsin" diye konuştu.

'BİLİMSEL KORUMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE ELE ALINDI'

TÜ Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu da "Osmanlı döneminden itibaren şehrin ticari hayatı içinde özel bir yere sahip olan Terziler Sokağı, esnaf kültürünün, zanaat bilgisinin, alışveriş geleneğinin ve şehir hafızasının iç içe geçtiği canlı bir tarihi çevre sunar. Bu bakımdan sokağın korunması, sağlıklaştırılması, Edirne'nin tarihi kimliğinin, şehir estetiğinin ve kültürel sürekliliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Terziler Sokağı, bilimsel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmış, yapı cepheleri, sokak dokusu, malzeme karakteri, ölçek ilişkileri ve tarihi çevre bütünlüğü gözetilerek nitelikli bir görünüme kavuşturmuştur. Böylece sokak hem asli hüviyetine yaklaşmış hem de halkımızın, esnafımızın ve yerli-yabancı ziyaretçilerin kullanımına estetik, düzenli ve nitelikli bir tarihi çevre kazandırılmıştır" dedi. Esnaf adına konuşan Adnan Özkuru, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çarşının açılışı yapıldı. Vali Sezer ve beraberindekiler, çarşıyı gezerek esnafla sohbet etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti
İki fotoğraf arasında saatler var Georgina Rodriguez’den dikkat çeken imaj değişikliği İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:38:16. #7.12#
SON DAKİKA: Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.