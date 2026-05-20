Restorasyon Tamamlandı: Terziciler Çarşısı Açıldı

EDİRNE'de 65 metre uzunluğundaki en dar sokağı üzerinde kurulu toplam 52 dükkanın bulunduğu, restorasyonu tamamlanan tarihi Terziciler Çarşısı, törenle açıldı.

Terziler Sokak'ta bulunan ve bilinen adıyla tarihi Terziciler Çarşısı'nda, geçen ağustos ayında Edirne Valiliği tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Kent merkezindeki en eski çarşılardan biri olma özelliği taşıyan ve toplam 30 tescilli yapının bulunduğu sokakta, çevredeki 22 yapı daha çalışmaya dahil edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle başlatılan restorasyon 9 ayın ardından tamamlanarak çarşının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çarşı esnafı katıldı.

'EDİRNE DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK'

Vali Sezer, esnafın talebi üzerine restorasyonu başlattıklarını belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce buradaki esnaflarımızın bir talebi olmuştu. Gerçekten de böyle baktığımız zaman hepimizde tebessüm uyandıran, kendisi gibi dar çarşı işte ayakkabıcılar çarşısı, Terziciler Çarşısı dediğimiz, esnafı güler yüzlü, kendi mütevazı bir çarşı. Buranın yeniden ihya edilmesi için bir çalışma başlattık, projeleri tamamlandı. Yapımı hızlı bir şekilde bitti ve bugün esnafımızın da yüzünün güldüğünü görmeyi hep beraber paylaşmak üzere geldik buraya. İnşallah bu bir başlangıç ve devam edecek. Tüm şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların ihya olduğunu hep beraber görme imkanımız olacak. Edirne; sarayıyla, Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle, Karaağacı'yla inşallah sadece Türkiye için değil, dünya için bir cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

'EDİRNE, YEPYENİ SAYFALAR ARALAYACAK'

Belediye Başkanı Filiz Gencan ise tarihi çarşının ihya edilmesinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti. Gencan, "Şehrimizde özellikle son yıllarda çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Edirne Belediyesi olarak biz de her anlamda katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Edirne sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir il ve her geçen gün kıymeti anlaşılan, daha çok turistle buluşan, daha çok misafire ev sahipliği yapan önemli bir şehrimiz. O yüzden ben bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki günlerde sarayın ihya çalışması, diğer tarihi yapılarımızın ihya çalışmasıyla da Edirne, yepyeni sayfalar aralayacak. Yine biz de Edirne Belediyesi olarak, tarihi yarımadada bulunan birçok yerde hızlıca çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde hem hemşehrilerimiz güvenle ve huzurla yaşasınlar. ve dediğim gibi en önemli dinamiklerimiz olan turizm de şehrimizde her geçen gün artarak, büyüyerek devam etsin" diye konuştu.

'BİLİMSEL KORUMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE ELE ALINDI'

TÜ Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu da "Osmanlı döneminden itibaren şehrin ticari hayatı içinde özel bir yere sahip olan Terziler Sokağı, esnaf kültürünün, zanaat bilgisinin, alışveriş geleneğinin ve şehir hafızasının iç içe geçtiği canlı bir tarihi çevre sunar. Bu bakımdan sokağın korunması, sağlıklaştırılması, Edirne'nin tarihi kimliğinin, şehir estetiğinin ve kültürel sürekliliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Terziler Sokağı, bilimsel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmış, yapı cepheleri, sokak dokusu, malzeme karakteri, ölçek ilişkileri ve tarihi çevre bütünlüğü gözetilerek nitelikli bir görünüme kavuşturmuştur. Böylece sokak hem asli hüviyetine yaklaşmış hem de halkımızın, esnafımızın ve yerli-yabancı ziyaretçilerin kullanımına estetik, düzenli ve nitelikli bir tarihi çevre kazandırılmıştır" dedi. Esnaf adına konuşan Adnan Özkuru, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çarşının açılışı yapıldı. Vali Sezer ve beraberindekiler, çarşıyı gezerek esnafla sohbet etti.