Resul Emrah Şahan'ın Bir Kez Daha Tahliyesi İstendi - Son Dakika
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Resul Emrah Şahan'ın Bir Kez Daha Tahliyesi İstendi

12.06.2025 11:51  Güncelleme: 11:52
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19 Mart "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunduğunu belirterek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden tahliye talebinde bulundu. Ersöz, “Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunda 3. ay dolmak üzere. 23 Mart 2025 tarihinde verilen tutuklama kararından bugüne, yöneltilen suçlamaya ilişkin somut ve ikna edici bir delil ortaya konulamadığı gibi muhalefet partilerinin yerel seçim ittifaklarının  kriminalize edilmesi çabasına da şahit olmaktayız” dedi.

(İSTANBUL) 19 Mart "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunduğunu belirterek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden tahliye talebinde bulundu. Ersöz, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğunda 3. ay dolmak üzere. 23 Mart 2025 tarihinde verilen tutuklama kararından bugüne, yöneltilen suçlamaya ilişkin somut ve ikna edici bir delil ortaya konulamadığı gibi muhalefet partilerinin yerel seçim ittifaklarının  kriminalize edilmesi çabasına da şahit olmaktayız" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner,  Şahan hakkındaki  tutuklama kararının hem usul yönünden hem de içerik yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi talebinde bulundu. Yapılan başvuruda, Resul Emrah Şahan'a ilişkin, "herhangi bir adli kontrol tedbirine hükmedilmeksizin ya da CMK m.109/3'de öngörülen adli kontrol tedbirlerinden birine ya da birkaçına hükmedilmek suretiyle tahliyesine karar verilmesi" istendi.

Avukatsız tutukluluk devam kararları hukuka aykırı

"Müvekkilimiz 19.03.2025 tarihinde sabah erken saatlerde konutunda gözaltına alınmış, günlerce hukuksuz şekilde gözaltında tutulmuş… İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2025/348 Sorgu sayılı kararı ile 23.03.2025 tarihinde tutuklanmasına karar verilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçede, daha önce yapılan tutukluluk incelemeleri de dahil müdafilerin hiçbirine tutukluluk incelemesi için bildirim yapılmadığını, bu durumun kanuna olduğu gibi insan haklarına da aykırı olduğunun belirtildi; Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına atıfta bulunularak, tutukluluk incelemesinde avukatların dinlenmemesinin savunma hakkının ihlali anlamına geldiği ifade edildi. Dilekçede konuya ilişkin "Tutukluluk incelemesine dair duruşmalardan tarafımız haberdar edilmemiş, bu suretle duruşmalara katılmamız sağlanmamıştır. Oysa bu tutum açıkça hukuka aykırıdır" denildi.

"Sübjektif ve afaki yorumlar..."

Tahliye talebinde, "Tutuklama kararında... 'şüphelilerin terör suçlarından adli kayıtları bulunan şahıslarla iletişimleri olduğunun tespit edildiği…' şeklinde ileri sürülen husus sübjektif ve afaki yorumlara konu edilmiştir. Bu iddianın örgüte yardım isnadına dayanak yapılamayacağı ve somut delillere dayanan kuvvetli şüpheden söz edilemeyeceği son derece açıktır" denilerek Şahan'a yöneltilen "terör örgütüne yardım" suçlamasına ilişkin, somut delillerin bulunmadığı vurgulandı.

Dilekçede, soruşturma ile "Türkiye İttifakının" kriminalize edilmek istendiği de belirtilerek, "CHP tarafından seçimlerde başarıyla tatbik edilen 'Türkiye İttifakı' modelinin PKK/KCK'nın bu yönde aldığı bir kararın uygulaması mahiyetinde olduğuna dair doğrudan ya da dolaylı en ufak bir delil, hatta emare gösterilemediği gibi... Bu iddiayı destekleyen açık, kesin ve inandırıcı hiçbir husus söz konusu değildir" denildi.

HTS kayıtlarına ilişkin

Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtlarına ilişkin olarak Şahan'ın dosyanın diğer şüphelisi Azad Barış'la yaptığı görüşmelere ilişkin ise "03.12.2019-22.03.2020 arasında toplam 17 kere ve toplam süresi de 710 saniye olmak üzere Azad Barış'la telefon görüşmesi yaptığının iddia edildiği görülmüştür... Görüşmelerin 1 dakikaya dahi denk gelmediği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

"Yardım suçu ortadan kalktı"

Dilekçede ayrıca, PKK/KCK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde örgütsel faaliyetlerine son verdiği hatırlatılarak, "Örgütün kendisini feshetmiş olmasıyla birlikte, isnadın dayanağı olan yapının hukuki ve fiili varlığı sona ermiş; böylece suçlamanın maddi temeli ortadan kalkmıştır. Mevcut olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutuklama tedbirinin sürdürülmesi, soruşturmanın maddi gerçeği araştırma amacıyla değil, salt cezalandırma amacıyla yürütüldüğünü göstermektedir" denildi.

Ersöz: Müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için 'etkili başvuru yollarının' bulunmadığını tecrübe etmekteyiz

Avukat Ersöz konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada ise şu görüşlere yer verdi:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğunda 3. ay dolmak üzere. 23 Mart 2025 tarihinde verilen tutuklama kararından bugüne, yöneltilen suçlamaya ilişkin somut ve ikna edici bir delil ortaya konulamadığı gibi muhalafet partilerinin yerel seçim ittifaklarının  kriminalize edilmesi çabasına da şahit olmaktayız. Bugün kamuoyunda olgulardan çok algılara itibar edildiği, Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük Hakkı gibi temel insan haklarının askıya alındığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci artık sadece Düşman Ceza Hukuku kavramıyla açıklamanın da yeterli olmadığı kanaatindeyim.

Biz hukukçular, görevimizi bir şekilde yerine getirme çabası içinde olsak da hukuk düzleminde, müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için 'etkili başvuru yollarının' bulunmadığını da tecrübe etmekteyiz. Bugün Resul Emrah Şahan adına İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne bir dilekçe sunarak tahliyesini talep ettik. Dilekçemiz, tutukluluk incelemesi kapsamında birkaç gün içinde karara bağlanacaktır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Resul Emrah Şahan'ın Bir Kez Daha Tahliyesi İstendi - Son Dakika

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