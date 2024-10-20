Bebek öldüren çetenin lideri Fırat Sarı\'nın çalıştığı hastanenin kapısına kilit vuruldu

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Sağlık Bakanlığı, bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerin ruhsatlarını iptal etti. Bu hastanelerdeki bebek acil hastaları ise bakanlığın önceden anlaştığı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edildi. Ruhsatı iptal edilen hastanelerden biri de terör örgütü PKK'ya üye olmaktan 12 yıl ceza almış ve Yenidoğan Çetesi'nin lideri olan Fırat Sarı'nın çalıştığı Özel Reyap Hastanesi oldu.

KAPISINA "HASTANEMİZ KAPALIDIR" YAZISI ASILDI

Hastanenin yeni doğan ünitesindeki 8 bebek ile 80 hastanın nakilleri Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere gerçekleştirildi. Hastaların nakillerinin ardından 480 çalışanı bulunan hastanenin kapısına 'Hastanemiz kapalıdır' yazısı asıldı.