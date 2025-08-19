Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu.
Motosikletteki Y.T. ile M.Z'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?