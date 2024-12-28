Rıfat Esed BAE'ye Gitti - Son Dakika
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Rıfat Esed BAE'ye Gitti

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Lübnan'dan Dubai'ye geçti.

28.12.2024 16:16
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Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası ve 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı Rıfat Esed'in Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini yazdı.

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının haberinde, Rıfat Esed'in Beyrut'tan çıkmak için kullandığı pasaportun fotoğraflarına yer verildi.

Rıfat Esed'in beraberinde 2 kişiyle 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye gittiği belirtildi.

Lübnan güvenlik güçlerinin Suriye'de katliamlarıyla bilinen Mahir Esed'in komutanlığını yaptığı 4. Tümen'den el-Kureydi ailesinden eski bir subayı 170 bin dolarla gözaltına aldığı bildirildi.

Haberde, Şam'dan Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hılve beldesine oradan da başkent Beyrut'a uzanan bir kaçakçılık hattının varlığına dikkati çekildi.

Rıfat Esed'in torunu ile gelininin sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için Beyrut'taki havalimanında gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esed'in yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

Hama Katliamı

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2- 28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'kaki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rıfat Esed BAE'ye Gitti - Son Dakika

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