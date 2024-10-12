Riviera Kruvaziyeri Alanya\'ya Ulaştı

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 240 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
"Riviera", akşam saatlerinde Bodrum'a hareket edecek.
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