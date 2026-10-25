Riyad\'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildi

Riyad'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu. Sözcü, Riyad bölgesinde 2 İHA'nın da imha edildiğini belirtti; pazar sabahı kentte patlama sesleri duyuldu ve sakinlere uyarı gönderildi.
RİYAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon sözcüsü pazar günü X platformunda yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) da imha edildiğini belirtti.
Pazar sabahı Riyad'da patlama sesleri duyulurken, kent sakinlerinin cep telefonlarına uyarı bildirimleri gönderildi.
Kaynak: Xinhua
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