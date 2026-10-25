Riyad\'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildi

RİYAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon sözcüsü pazar günü X platformunda yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) da imha edildiğini belirtti.

Pazar sabahı Riyad'da patlama sesleri duyulurken, kent sakinlerinin cep telefonlarına uyarı bildirimleri gönderildi.