Riyad'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildi - Son Dakika
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Riyad'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildi

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Riyad\'a fırlatılan füze ve 2 İHA, Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonunca imha edildi
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu. Sözcü, Riyad bölgesinde 2 İHA'nın da imha edildiğini belirtti; pazar sabahı kentte patlama sesleri duyuldu ve sakinlere uyarı gönderildi.

RİYAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon sözcüsü pazar günü X platformunda yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) da imha edildiğini belirtti.

Pazar sabahı Riyad'da patlama sesleri duyulurken, kent sakinlerinin cep telefonlarına uyarı bildirimleri gönderildi.

Kaynak: Xinhua
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