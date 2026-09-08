Rize Çamlıhemşin'de Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Rize Çamlıhemşin'de Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Rize Çamlıhemşin\'de Kaçkar Dağları\'na mevsimin ilk karı yağdı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle Kaçkar Dağları'nın eteklerine kar yağdı. Yağışın ardından bölgede kar, sis ve güneş bir arada görüntülendi, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaç kar Dağları'nda kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek dağları arasındaki Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalarda hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Yağışın ardından güzel manzaralar ortaya çıktı. Bölgede kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.

Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize Çamlıhemşin'de Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çamlıhemşin'de Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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