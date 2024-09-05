Rize'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Rize\'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıya yerel yöneticiler, öğretim kurumları temsilcileri ve güvenlik güçleri katıldı. Vali Baydaş, eğitim döneminin huzurlu geçmesi için gerekli planlamaların yapılacağını, trafik güvenliği ve hijyen konularının öncelikli olduğunu belirtti.

05.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi hazırlık ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Baydaş, toplantı öncesi gazetecilere, eğitim-öğretim yılı başlamadan nelerin yapıldığı ve nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını belirtti.

İlin huzurlu biçimde eğitim-öğretim dönemine başlaması ve aynı huzurla da devam etmesi için bütün planlamayı yapacaklarını ifade eden Baydaş, "Değinmemiz gereken konulardan birisi de özellikle servisler ve trafik güvenliğidir. Daha önce de trafik tedbirleriyle ilgili bir toplantı yapmıştık. Sağlık ve gıda hijyeni yönüyle denetleme meselesi gündemimizde olacak." dedi.

Eğitim öğretimi sadece bir akademik takvim olarak değerlendirmediklerini dile getiren Baydaş, "Eğitim kurumlarımızdaki spor organizasyonları, kültürel faaliyetler ve sanatsal organizasyonlar da bu eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Onların öne çıkması, duyurulması tıpkı başarılarının duyurulduğu gibi önemlidir." diye konuştu.

Baydaş, okul çevrelerinde güvenlik konusunu da gündemlerinde tuttuklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, trafik, rize, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:06:11. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement