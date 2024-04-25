Rize'de arızalanan otomobile çarpan 2 araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de arızalanan otomobile çarpan 2 araçta 2 kişi yaralandı

Rize\'de arızalanan otomobile çarpan 2 araçta 2 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, arızalanan bir otomobile peş peşe çarpan 2 araçta 2 kişi yaralandı. Kazada, Levent Dalmış ve Yusuf K. isimli şahıslar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Levent Dalmış'ın hayati tehlikesi bulunuyor.

25.04.2024 23:48
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Rize'de, arızalanan otomobile peş peşe 2 aracın daha çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Dalmış (35) idaresindeki 53 LB 189 plakalı otomobil, Rize'den Artvin istikametinde ilerlerken Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde arıza yaptı.

Dalmış, arızalanan aracını iterken, aynı yönden seyreden Yusuf K. yönetimindeki 53 DC 113 plakalı otomobil, Dalmış'a ve ittiği aracına çarptı. Muhammet Ş.C. idaresindeki 34 GLF 790 otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, Levent Dalmış ile Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Levent Dalmış'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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