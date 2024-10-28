Rize'de Heyelan: 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Heyelan: 3 Ev Tahliye Edildi

Geniş Video İzle

Rize'de oluşan heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı, 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

28.10.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

3 evin tahliye edildiği heyelanlı saha böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayarak Doğu Karadeniz illerini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Çayeli ilçesinin ardından Ardeşen'de de heyelana neden oldu. 3 evin hasar gördüğü heyelanda 1 evde ikamet eden 5 kişi Acil Drurum ve Afet Yönetimi başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından tahliye edildi.

Osman Şeremet köyde 3 evin tedbir amaçlı boşaldığını 1 evin ise tehlikede olduğunu dile getirerek "Cumartesi günü aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 2 dönüme yakın bir çay tarım arazisinde kopma meydana geldi. Menfezimiz tıkandı ve evler tamamen toprak doldu. 3 ev boşaltıldı, 1 evde yukarıda tehlikede. Cana bir şey olmadı" dedi.

Şiddetli yağmurların yağdığı sırada heyelan olmadan önce 1 evde bulunan 5 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği kaydeden Şeremet "AFAD, AKUT ve JAK ekipleri geldi. O zaman daha dağ bu şekilde fazla inmemişti. Saat 18.00 sıralarıydı. Altta ki evde ikamet eden 5 kişiyi ekiplerle çıkardık, evin etrafından dolanarak Ardeşen Merkez'deki evlerine sağ salim naklettik" ifadelerini kullandı.

Bölgede DSİ ve Özel İdare ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışması sürerken AFAD tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Rize\'de Heyelan: 3 Ev Tahliye Edildi
Kaynak: İHA

Doğal Afet, 3-sayfa, Ardeşen, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, AFAD, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan: 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Heyelan: 3 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.