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Rize'de Heyelan Riski: 2 Ev Tahliye Edildi

Rize\'de Heyelan Riski: 2 Ev Tahliye Edildi

Rize Çayeli'nde heyelan riski nedeniyle 2 ev tedbir amaçlı tahliye edilerek eşyalar boşaltıldı.

23.10.2024 16:52
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 2 evde oturanlar, izinle girdikleri evlerinden eşyalarını boşalttı.

Kentte dün akşam saatlerinde sağanak etkisini sürdürdü. Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Çamlıca Mahallesi'nde 2 evin çevresindeki beton zemin ile bahçesindeki toprak bölgede, çatlaklar oluştu. Çatlakların çukurlaşıp, bahçelerinde kaymaların arttığını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, 1'i ahşap 2 evin heyelan riski altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan evlerde oturanlardan kimileri, eşyalarını yanlarına alırken; kimileri korkudan içeri giremedi. Kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olan yağışlar sonrası gece saatlerinde Madenli beldesinde tahliye edilen evin çevresindeki hasar, günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Tedbir amaçlı tahliye edilen 2 evde oturanlar, izinle girdikleri evlerinden kalan eşyalarını boşalttı.

'AHŞAP EV DE TUTMADI'

Evinden eşyalarını boşaltan Ahmet Tüylüoğlu, "Daha önce burada betonarme olan evi yıkıp, 6 yıl önce bunu yapmıştık. Çevrede dinamit patlatmaları ile eski evin duvarlarında çatlaklar vardı, hasar oluşmuştu. Ailemiz, akrabalarımız burada. Mecbur barınmak için ahşap ev yaptık. Bu da tutmadı, risk oluşunca tahliye ettik. Daha önce yeni yerde de çatlaklar vardı. Yağmur yağınca heyelanla daha da bu çatlaklar artarak, arazinin kaymasına neden oldu. Eşyalarımızı boşaltmaya çalışıyoruz. Eşyaları akrabamızın deposuna koyacağız" dedi.

'YOLLAR ÇÖKTÜ, ÇATLAKLAR OLUŞTU'

Mahalle sakini Ahmet Yazıcı da son günlerde bölgenin ciddi yağış aldığını belirterek, "Son günlerde ciddi yağışlar oldu. Alt tarafta maden çalışmaları da olunca arazide titreşimler oluyor. Yağmurlar da şiddetlenince buralar, bu hale geldi; yollar çöktü, çatlaklar oluştu. Ortalama 80 santim yol kaydı. Korkuyoruz, haliyle tedirginliğimiz var" diye konuştu.

'TAŞKIN RİSKİMİZ YOK'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte heyelan sonrası hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini kaydederek "Uzun bir hafta boyunca aralıksız yağmur alıyoruz. Bugün bir soluk almış oluyoruz. Ama yağışlar, birkaç gün daha devam edecek. Yaklaşık 1500 rakım üzeri olan yerlerde kar yağdığı için taşkın riskimiz yok. Ancak toprak suya dolduğu için heyelan problemlerimiz var. 20'nin üzerinde tespitini yaptığımı heyelan vakamız var. Bu heyelanlardan en büyüğünü Çayeli'nde yaşadık. ve orada daha evvel tedbiren boşalttığımız 3 tane ev heyelanla yıkılmış oldu. Tedbir amaçlı boşalttığımız evlerimiz var. Can kaybımız yok ama yağışlar devam edeceği için hemşerilerimizi heyelan riskine karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. O riski gördüğümüz yerlere dikkat etmemiz lazım. Hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bunların tamamını telafi edeceğimiz şimdiden ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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