Rize\'de Kaza: Araçta Arı Panik Yarattı

RİZE'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Ayşe (21) ve kardeşi Muhammet Aşçi'nin (13) hayatını kaybettiği kazada, sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yaşadığı ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile ablası Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TABURCU OLDULAR

Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken, yaşamını yitiren abla ve kardeşi, Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi. Kazada araçta bulunan ailenin bayram dönüşü Artvin'den Rize'ye gittikleri, yolda sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yapıp, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.