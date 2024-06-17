Rize'de kurbanlıkla beraber duvardan düşen vatandaşın kurtuluş anı kamerada - Son Dakika
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Rize'de kurbanlıkla beraber duvardan düşen vatandaşın kurtuluş anı kamerada

Rize'de bir vatandaş, kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kurban Bayramı için kurban kesmek için bir araya gelen bir aile, kurbanlığı iplerle beraber kesim alanına götürmeye çalışırken, kurbanlık ani bir hareket yaparak duvardan düştü. Vatandaşlar endişeyle olaya müdahale etti ancak ne kurbanlık ne de vatandaş yaralanmadı.

17.06.2024 13:33
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Rize'de vatandaş kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de bir vatandaş kurbanlığı götürdükleri esnada kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de Kurban Bayramı ibadetini yerini getirmek için bir araya geldiler. Rize Merkeze bağlı Hamidiye Mahallesinde de bir aile kurban kesmek için ahırdan kurbanlıklarını çıkardı. Vatandaşlar kurbanı iplerle beraber kesim alanına götürmeye çalıştılar. Ahırdan çıkan kurbanlık gitmek için sahiplerini zorladığı esnada merdiven çıkan kurbanlık bir anda ani bir hareket edince duvardan aşağıya düştü. O esnada kurbanın ipini tutan Bayram Aslan'da duvardan aşağıya düştü. Alanda bulunan vatandaşlar endişeyle duvardan aşağıya düşen kurbanlığa ve Aslan'ı kontrol etti. Duvardan aşağıya düşen kurbanlık ve Bayram Aslan'ın hiçbir yaralanma yaşamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de kurbanlıkla beraber duvardan düşen vatandaşın kurtuluş anı kamerada - Son Dakika

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