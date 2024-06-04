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Rize'de öğrencilerin yazdıkları kitaplar okurların beğenisine sunuldu

RİZE - Rizeli öğrencilerin yazmış olduğu 14 adet kitabın bugün tanıtımı ve imza töreni düzenledi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Genç Yazarlar ve Şairler Kulübü Projesi düzenlendi. Düzenlenen bu proje ile birlikte Rize'de bulunan 124 ortaokul ve lisede kulüp açıldı. Her okuldan bir tane temsilci öğretmen seçilerek kitap yazmak isteyen bütün öğrenciler kulübe üye yapıldı. Açılan kulüplerle birlikte öğrenciler hem yazma becerilerini geliştirdi hem de kitap okuma alışkanlığı kazandı. Proje çerçevesinde farklı okullardan bulunan 14 öğrenci yazmış oldukları kitaplar yayınlandı. Yayınlanan kitaplar bugün Rize Gençlik Merkezi'nde yazar öğrenciler tarafından arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilere imzalandı. Kitap lansmanında yazar olan engelli 11 yaşındaki Miray Özcan'a da ilgi yoğun oldu. Düzenlenen törene Rize Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulunan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaklaşık 10 ay içerisinde 14 tane kitap yazılıp basımları gerçekleştirildiğini belirterek, "Genç yazarlar ve şairler kulübü diye bir kulüp ortaya koyduk ve gerçekleştirdik. Tüm ortaokul ve liselerimizde bu kulübü kurdurduk. Her okulumuzda bir öğretmen temsilcimiz ve kulüp üyesi öğrencilerimiz mevcut. Bu çocuklarımızın biz sadece test çözerek sadece akademik başarıya kilitlenerek hayata hazır olacaklarını düşünmüyoruz. Dolayısıyla yazan, çizen, düşünen öğrenciler, düşünen nesillerden bu memleketin geleceğinin daha iyi şekilleneceğini düşündüğümüz için çocuklarımızı biraz daha yazarlık eğitimi verme yolunda çalışmalar yaptık. Yaklaşık on ay içerisinde bugün tanıtımını yaptığımız 14 tane kitabımız ortaya çıktı. Bu kitapların hepsi ulusal yayınlarda basıldı. Yayınevlerinde satışı bulunan eserler. Yerel yüzeyde matlığı olmuş bir eserler değil. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına şimdiden başladık. Belki bunu artarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün bu eserlere imza atan çocukların ülkemizin geleceğine imza atan çocuklar olacağına şahit olacağız"

Kulübe üye olduktan sonra hayata tekrardan tutulmuş olan bir öğrencinin de olduğunu söyleyen Tüfekçi, "Gerçekten çocuklarımız çok mutluydu. Miray'ı gördünüz. Aslında engelli bir çocuğumuz ama ikinci üçüncü eserini çıkarıyor. Biz ona da destek verdik. Annesinin de desteğiyle şu an çocuğumuz hayata tutundu. Meslek lisemizde bir kız öğrencimiz var. Tamamen hayata küsmüş bir çocuğumuzdu. Bu kulübe üye olduktan sonra bize geldi. Kendisinin bu kulübe dahil olabileceğiyle ilgili bir talepte bulundu. Okul müdürümüz bu kitap çıktığından bir ay sonra geldi. Bize sadece şunu söyledi. Hocam siz ne yaptınız? Bir anda çocuğun hayatı değişti. O hayata küskün çocuğumuz gayet neşeli, gayet huzurlu, sosyal, sportif etkinliklerde, okuldaki bütün faaliyetleri, öne çıkan bir çocuk haline geldi. Şu an bu çocuğumuz içeride imza atıyor. Valimize kitap imzalıyor. Yazarlarımızın kitaplarına imza atıyor. Dolayısıyla amacımıza da aslında bir nebze çok kısa vadede görmüş oluyoruz. Daha uzun vadede inşallah bu çocuklarımızı biz Rize'mizin, ülkemizin, dünyanın, geleceğine imza atacak. Bugün bu eserlere imza atan çocukların ülkemizin geleceğine imza atan çocuklar olacağına şahit olacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefim büyük yazarlar arasında yer almak"

Gelecek yıllarda kendisinin de büyük bir yazar olmak istediğini ifade eden İclal Efran Katmer "Birçok öğrencinin hayatına dokunduğumuza inanıyorum. Hayali olan insanlar için çok güzel bir proje. Bana çok güzel duygular kattı. Gurur vericiydi ve hayatta bir şeyleri başarabileceğime inandırdı. Çok güzel ve büyük adımlar attık. Etkinlik çok güzel ve talep çok büyüktü. Bu kadar yoğun ilgiyi biz de beklemiyorduk. Kitabımı yazmam 2 ayımı aldı. Aynı zamanda roman da yazıyorum. Hedefim büyük yazarlar arasında yer almak" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Engelli yazar öğrenci Miray Özcan ise, "Herkesin özel bir durumu var. Bence herkes kendini sevmeli. Bu hayattaki asıl amacımız kendiniz sevmektir. Herkes kendini sevmelidir. Ben kendimi çok seviyorum" dedi.