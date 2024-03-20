Rize'nin İyidere ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İyidere- İkizdere kara yolu Denizgören köyünde 24 yaşındaki G.G'nin kullandığı 61 AES 718 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki H.Ö. (28), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Rize İyidere'de otomobil refüje çarparak devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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