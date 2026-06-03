Rize\'de Proje İncelemesi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Rize halkının desteğiyle yapımına başlanan projeleri inceledi.

Çeber'in Rize Valiliği döneminde Rize halkının desteğiyle Nurdağı'nda başlattığı "Çay Sokağı Projesi" kapsamında hayata geçirilen Rize 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu projesini inceleyen protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

Protokol üyeleri daha sonra Sakçagözü Mahallesi'nde yapılacak 16 derslikli ilkokulun protokol imza törenine katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, eğitim ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projelerin bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladığını belirterek, desteklerinden dolayı Rize halkına ve projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol üyeleri daha sonra ilçede yapımı süren afet konutlarını inceledi.