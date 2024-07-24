Rize\'de refüje çıkan TIR\'ın şoförü yaralandı

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RİZE'nin Pazar ilçesinde refüje çıkan TIR'ın şoförü Adem Türüt (50) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Adem Türüt yönetimindeki 34 FM 040 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Türüt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Türüt'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.