Rize\'de selde can kaybı yok, AFAD Başkanı Pehlivan İyidere\'de inceleme yaptı

AFAD BAŞKANI İNCELEMELERDE BULDU

Rize'de sağanağın yol açtığı taşkın ve selin izlerinin silinmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize'nin İyidere ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerden bilgi alan Pehlivan burada yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz 48 saat içerisinde de ülkemiz genelinde 23 ilimizle ilgili sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Bunlar içerisinde Karadeniz illerimiz Giresun, Trabzon, Rize, Artvin vardı. Tabii İç Anadolu'da da yine Yozgat, Niğde, Nevşehir illeri vardı. Oradaki taşkınlar nispeten 10-15 ihbarla sonuçlandı ve onların hepsine müdahale edildi. Tabii dün akşam saatlerinden itibaren yağmur özellikle Trabzon ve Rize'ye doğru yoğunlaştı ve gece saatlerinde Of civarında kara yolu ulaşımı bir ara kesintiye uğramakla birlikte ekiplerin hummalı çalışması neticesinde açıldı. Rize ilimizde de özellikle İyidere'de bu yağmurun yoğunlaşmasıyla birlikte, şu anda görmüş olduğunuz alanda bir taşkın meydana geldi. Tabii diğer muhtelif ilçelerde de bu taşkınlar yaşanmakla birlikte, ağırlık bu noktadaydı. Meteoroloji bünyesinde Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi var. Burada da sarı ikaz uyarısı gelir gelmez valiliklerimizle gerekli koordinasyon sağlandı. Ankara'da Sayın Bakanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın himayelerinde merkezde Afet Acil Durum Yönetimi Merkezimiz zaten 7/24 esasla çalışıyor. İllerde de valilerimizin başkanlığında hemen koordinasyon merkezi toplandı. Rize'mizde, Rize ilimizde de yine valimizin koordinasyonunda erken saatlerden itibaren hem dere yatakları kolaçan edildi, kontrol edildi, orada alınması gereken tedbirler alındı ve sonrasında da vatandaşlarımızın buralardan uzak tutulmasıyla ilgili gerekli çalışmalar yürütüldü. Bu sayede çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir yaralanmamız yok. Bu tabii bizler için memnuniyet verici" dedi.

'ÖNLEM ANLAMINDA BU ÇALIŞMALARIN ÇOK BÜYÜK BİR PAYI OLDU'

Dere yataklarındaki temizlik çalışmalarının önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Pehlivan, "Diğer türlü oluşan hasarlarla ilgili de yine Sayın Valimizin koordinasyonunda tabii AFAD'ımızın, yine DSİ'nin destekleriyle ki, geçtiğimiz, önceki yıl başlattığımız dere yataklarında risk azaltma çalışması var. Bu sayede ülke genelinde 426 derede 33 milyon metreküp rüsubat temizliği yapıldı. Sadece Rize özelinde 3 bin 600 menfezde temizlik çalışması yapıldı. Bugün tabii 100 ile 150 litre arasında yağan yağmurda çok şükür zayiatın daha büyük olmaması önlem anlamında bu çalışmaların çok büyük bir payı oldu. Rize'mizde şu an itibarıyla 80 civarında ihbar geldi Acil Durum Yönetim Merkezimize, 112 aracılığıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla. 3 ilimizde toplam 230 civarında bir ihbar geldi ve bunların hepsine müdahale edildi. Şu anda da gördüğünüz gibi menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor. ve bizim yine bu Afet Müdahale Planımız çerçevesinde Defterdarlık ekipleri, zarar tespit işlemlerini ki biraz önce Defterdarımızla görüştük ekipler bilfiil sahaya çıkmış durumda ve devamında da Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasar tespitlerini yapacak. Yine altyapıda oluşan eksiklikler giderilecek. Rize ilimizde 146 araç, 323 personel görev aldı. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar toparlanacak. Ben tekrar bütün hemşehrilerimize, kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

'BELİME KADAR SU VARDI'

Afette aracı sular altında kalan Cengiz Kayan da "Gece aradılar beni, saat 4 gibi. Ben geldim arabanın yanına, bir bakayım falan dedim. Bir gittim, orası bayağı derin, belime kadar bir su vardı. Sonra biraz bekledim yani gene yağmur yağıyordu falan. Sonra burada biraz arkadaşlar vardı. Kendi aramızda işte birbirimizi teselli ettik. Daha sonra işte evimize çıktık. Sabah geldik, tabii ki ekiplerimiz çalışıyordu. Tabii ki burada kanalda bir tıkanma olmuş, onunla alakalı bir sorun oldu. İşte bekliyoruz tutanak tutulmasını. Araçlarımızın yerinden kaldırılmasını bekliyoruz o şekilde. Yani tabii ben de ilk defa böyle bir şey yaşadım, birebir olayın içerisinde olunca. Tabii daha önce hep televizyonlardan izledik bu gibi haberleri. İçinde olunca çok daha farklı oluyor. İnsan gerçekten afetin ne demek olduğunu gerçekten anlıyor yani; çok farklı bir durum. Allah daha kötüsünü yaşatmasın. Tabii ki bizim en güzel, bu afetin en güzel tarafı can kaybının olmaması" dedi.

Afete dükkanı zarar gören Ramazan Erdoğlu ise "Geldiğimde dükkana giremedim. Geri döndüm. Sonra tekrar biraz daha açılınca çizmeyi giydik, girdik dükkana. Şu an görüyorsunuz ne halde olduğunu. Henüz temizlemeye başlamadık. Şu seviyelere kadar su dolmuştu, üst seviyelere kadar. Hiç tahliye etmedik, kendi tahliye oldu şu anda su çekilince. Hemen hemen 20 yıldır buradayım, böyle bir afet görmedik" ifadelerini kullandı.