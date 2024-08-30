Rize\'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

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RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler ve vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kentte yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini beklerken, kimileri ise yağışa aldırış etmedi. Kısa sürede sularla kaplanan caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Su birikintilerinden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmurdan hayvanlar da etkilendi. Şiddetli yağmura cadde ortasında yakalanan fare hareket edemedi. Fareyi gören vatandaşlar kısa süre şaşkınlık yaşadı. Esnafın menfezleri temizlemesi sonrası caddelerden sular çekildi.

Kentte yağış etkisini sürdürüyor.