Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde trafikte yol vermeme iddiasıyla çıkan kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavgada hayatını kaybeden kişi ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

23.05.2024 12:27
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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde dün, trafikte yol vermeme iddiası üzerine çıkan kavgada yaralanan H.G'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.G'nin ifadesinde, şahsı daha önce tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını iddia ederek, aralarında tartışma yaşandığını, kendisini korumak için karşı tarafa silahla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay

Çayeli'nin Şairler Mahallesi'nde, H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etmişti.

Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Çayeli, Rize, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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