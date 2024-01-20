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Rize'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Rize'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

Rize\'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti
20.01.2024 - 16:02,
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Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Yasin Öztürk, terör devleti İsrail'in Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ettiğini söyledi.

İnsan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların haftalardır bu zulme sessiz kaldığına dikkati çeken Öztürk, "Hatta terör devletini desteklediklerini görüyoruz. Bu yapılanları asla unutmayacağımızı burada tekrar vurguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Rize, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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