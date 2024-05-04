Rize\'deki doktorlar ve öğrenciler İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etti

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Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

"Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grubun yürüyüşüne bazı vatandaşlar da destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Başkır, hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşün 25'inci haftasında Gazze'yi hatırlamak ve unutmamak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in 7 aydır devam eden zulüm ve saldırılarına rağmen Gazze'yi terk etmeyip mücadele edenlere, hastane ve yurtları bekleyen hekim ve sağlık çalışanlarına büyük saygı duyduklarını belirten Başkır, şöyle devam etti:

"Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, aç ve can tehlikesi içerisinde olmasına rağmen hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktorlarına ve sağlık çalışanlarına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar şifa bulsun. Gazze için mücadele eden ruh ile kendi nefsinden başka bir gündemi olmayan ruh her zaman farklı olacaktır. Çünkü insanlık, vicdanın sesine kulak verenlerin omuzlarında yükselir ve bu yolculukta kararlılıkla ilerleyenler, geçmişin karanlığını aydınlığa dönüştüren ışık olurlar."

Başkır, işgalci İsrail'in 7 aydır devam ettirdiği saldırılarda 35 bin kişinin şehit olduğuna, 100 bine yakın kişinin yaralandığına, 19 binden fazla çocuğun ise yetim kaldığına dikkati çekti.

İsrail'in, Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının katliamlara dönüşmesine rağmen uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadığının altını çizen Başkır, "Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3 hastane mevcut. Bunların da sadece ikisinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor." diye konuştu.

Başkır, Gazze'yi hiçbir zaman unutturmayacaklarını da vurgulayarak, "Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir." ifadelerini kullandı.