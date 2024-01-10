 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender'in 'Fotoğraflar ile Rize' sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender'in 'Fotoğraflar ile Rize' sergisi açıldı

Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender, 'Fotoğraflar ile Rize' sergisini '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açtı. Sergide, Rize'nin bütün ilçelerinin 2023 yılı içerisinde çekilmiş 30 fotoğraf karesi yer aldı. Açılışa, Rize Vali Vekili Murat Öztürk, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, kurum müdürleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Harun Mertoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, gazetecilerin şehirlerinin gelişimi için değerli bir görevi icra ettiklerini belirtti ve Rize'nin ilçelerinin dron fotoğraflarının gelecek için önemli bir arşiv olacağını söyledi. Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender\'in \'Fotoğraflar ile Rize\' sergisi açıldı
10.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:16
Abone Ol

Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender, "Fotoğraflar ile Rize" sergisi açtı.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Aytekin Kalender tarafından Rize'nin bütün ilçelerinin 2023 yılı içerisinde çekilmiş 30 fotoğraf karesi yer aldı.

Açılışa, Rize Vali Vekili Murat Öztürk, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, kurum müdürleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Harun Mertoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin haber alma özgürlüğünün yanında gazetecilerin fedakarca şehirlerinin gelişimi için değerli bir görevi icra ettiklerini söyledi.

Fotoğrafçılığın çok farklı bir sanat olduğuna değinen Mertoğlu, "Fotoğraflar aslında zamanın en büyük kanıtları. Bir yerin yıllar sonraki değişimini çekilen bir kare fotoğraf ile belirleyebiliyorsunuz. Bu anlamda Rize'nin ilçelerinin dron fotoğrafları gelecek için çok kıymetli bir arşiv olacak." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, hafta sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Harun Mertoğlu, Murat Öztürk, Rize, Sanat, Kültür, Valilik, Etkinlik, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender'in 'Fotoğraflar ile Rize' sergisi açıldı - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender'in 'Fotoğraflar ile Rize' sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement