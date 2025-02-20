Rizeli Öğretmen Onur Ömer Düzgün, Dubai\'de \'Üstün Öğretmen\' Ödülü Aldı

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RİZE'de sınıfta yaptığı aktivitelerin yanı sıra öğrencilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi eğitim metotlarıyla dikkatleri çeken sınıf öğretmeni Onur Ömer Düzgün (41), 73 ülkeden yaklaşık 12 bin eğitimcinin katıldığı Dubai'de düzenlenen 'Küresel Eğitim Ödülleri Töreni'nde 'üstün öğretmen' ödülüne layık görüldü. Düzgün, "Benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı" dedi.

Kent merkezindeki İstiklal İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 19 yıllık öğretmen Onur Ömer Düzgün, sınıf içerisinde yaptığı aktiviteler ve öğrencilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi eğitim metotlarıyla beğeni kazandı. Öğrencileri ile diyaloglarının yanı sıra yaptıkları aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşan Düzgün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNİCEF destekli projelerinde yer alıp, EBA için sunumlar hazırladı. Düzgün, 73 ülkeden yaklaşık 12 bin eğitimcinin katıldığı Alert Knowledge Service tarafından Dubai'de düzenlenen 'Küresel Eğitim Ödülleri Töreni'nde 'üstün öğretmen' ödülüne layık görüldü.

'BU DİSİPLİN SAYESİNDE FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Ödül aldığın için gurur duyduğunu ifade eden Düzgün, "Ödülü, Dubai'de düzenlenen törenle aldım. Ödül, belirli bir kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bana verildi. Farklı bir ülkede eğitim alanında ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve okulumuzun adını duyurmak; benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Örneğin, sınıfımızda geleneksel düzenin dışında bir ortam oluşturduk. Öğretmen masasını arkaya aldık ve sakin bir köşe oluşturduk. Ayrıca sınıfta çeşitli teknolojik araçlar ve yönetim sistemleri kullanıyoruz. Tüm bu unsurlar birleşerek bir disiplin oluşturuyor ve bu disiplin sayesinde farklılıklar ortaya çıkıyor" dedi.

'BİRÇOK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Sınıf içinde ve dışındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü belirten Düzgün, "Bu yıl hem sınıf içinde hem de sınıf dışında birçok çalışma gerçekleştirdim. Bunları meslektaşlarımla da paylaştım. Sınıf içi çalışmalardan örnek vermek gerekirse; sınıf yönetimi konusunda diğer meslektaşlarıma rehberlik ettim. Ayrıca sınıf dışı çalışmalarımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNICEF destekli 'Temel Eğitimi Geliştirme ve Güçlendirme Projesi'ne aktif olarak katıldım. Bunun yanı sıra EBA için de bir sunum hazırladım. Tüm bu çalışmalar sonucunda ödüle layık görüldüm" diye konuştu.