Ro-Ro Gemisi Marmara Denizi'nde Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ro-Ro Gemisi Marmara Denizi'nde Mahsur Kaldı

Ro-Ro Gemisi Marmara Denizi\'nde Mahsur Kaldı

Balıkesir Bandırma'dan hareket eden ve makine arızası nedeniyle Marmara Denizi'nde mahsur kalan Ro-Ro gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı ve Ambarlı Limanı'na demirletildi.

28.08.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BANDIRMA'dan hareket eden ve makine arızası nedeniyle Marmara Denizi'nde 12 saat mahsur kalan Ro-Ro gemisi Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Ambarlı Limanına demirletildi.

Balıkesir Bandırma'daki Çelebi Limanından 68 araç ve yolcusuyla Ambarlı Limanına gitmek için hareket eden 'İstanbul N' isimli 135 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Ro-Ro gemisi 02.30 sıralarında Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası yaptı. İlk müdahalenin gemi mürettebatı tarafından yapılmasının ardından, kaptanın yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ve KIYEM botları olay yerine sevk edildi. Marmara Adası'na doğru sürüklenen gemi, Kurtarma-2 römorkörü tarafından Ambarlı Limanı'na çekildi. Sabah saat 08.30 sıralarında Ambarlı Limanı'na güvenli bir şekilde demirletilen gemide herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ambarlı Limanı, Marmara Denizi, Denizcilik, Balıkesir, Dünya, Denizcilik, Kurtarma, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ro-Ro Gemisi Marmara Denizi'nde Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:19 Fatih Terim detayı çok konuşulur Galatasaray’ın Young Boys’a elenmesi Ahmet Çakar’ın kehanetini gündeme getirdi Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ro-Ro Gemisi Marmara Denizi'nde Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement