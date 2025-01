Robbie Williams İstanbul Konseri Biletleri Tükendi

Güncel

Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams'ın Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin satışa çıkan ilk biletleri tükendi.

Yoğun ilgi gösterilen konser, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.

Akademi Organizasyon'un katkı sunduğu konserin ikinci dönem biletleri ise yeniden Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten satışa sunulacak.